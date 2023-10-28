Cadde ve sokakları Türk Bayrakları ile donattıklarını vurgulayan Başkan Yücel; “Bütün vatandaşlarımızı evlerini, arabalarını ve dükkanlarını Türk Bayrakları ile süslemelerini rica ediyorum. Kentimizdeki her bir bireyi, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını hep birlikte gurur ve coşkuyla kutlamaya davet ediyorum.” dedi.

YÜCEL: "ASLOLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’DİR VE CUMHURİYET İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Efendiler Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.’ Evet, bu tarihi sözün üzerinden tam 1 asır geçti. Biz her 29 Ekim’i coşkuyla ve gururla kutladık, kutlayacağız! Cumhuriyet, farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, bizi birbirimize sarsılmaz bağlarla bağlayan, adalet ve barışı en güzel şekilde tesis eden, Ülkemizin ilk ve son yönetim şeklidir. Aslolan Türkiye Cumhuriyeti’dir ve Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Cadde ve sokaklarımızı, hizmet binalarımız ve araçlarımızı Türk Bayrakları ile donattık. Aziz vatandaşlarımızdan da evlerini, dükkanlarını ve araçlarını Türk Bayrakları ile süslemelerini rica ediyorum. Kentimizde yaşayan her bir vatandaşımızı, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 29 Ekim Pazar günü 1 asıra erişecek bu kutlu günü gururla, coşkuyla hep birlikte kutlamaya davet ediyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, Cumhuriyetimizin 100. yaşını yürekten kutluyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene!”