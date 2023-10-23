Alanya Belediyesi, Alanya Kaymakamlığı ve kentteki kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla bu yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı bir hafta boyunca muhteşem etkinliklerle kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı’na özel bir hafta boyunca Cumhuriyet temalı dolu dolu bir program hazırlandı. Kent genelinde birçok etkinlik ve gösterilerle bir hafta boyunca Cumhuriyet Bayramı coşku ve heyecanla kutlanacak.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi'nin de bir hafta boyunca yapacağı açılışlar, sergiler, konferanslar ve konserlerle Cumhuriyet Bayramının yüzüncü yılı kutlamalarını zirveye taşıyacaklarını açıkladı.

Bugün gerçekleşecek 9. Dip Temiz Tertemiz Etkinliği ile start alacak organizasyonlar 29 Ekim Pazar günü Funda Arar konseri ile zirve yapacak.



ETKİNLİKLER 1 HAFTA BOYUNCA SÜRECEK

22 Ekim Pazar günü 9. Dip Temiz Tertemiz etkinliğinde 100. Yıl Cumhuriyet Dalışı ile başlayacak organizasyonlar, 23 Ekim Pazartesi saat 19:00’da, Atatürk Anıt Meydanı’nda ‘Alaiye Redif Taburu Belgeseli’nin gösterimi ile devam edecek.

24 Ekim Salı günü açılacak ve 3 Kasım’a kadar devam edecek Gezici Çanakkale Müzesi 09:00-12:00 saatleri arası Alanya Kültür Merkezi C salonunda ziyarete açık olacak. Yine aynı gün ALKÜ ile birlikte saat 14:30’da Alanya Kültür Merkezi’nde ‘Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye ve Alanya’ başlıklı konferans düzenlenecek.



ÇOCUK KÜTÜPHANESİ VE MASAL EVİ’NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Alanya Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Ağaoğlu Hacı Mehmet Konağı’nda, 25 Ekim Çarşamba günü saat 10:00’da, Alanya Belediyesi Çocuk Kütüphanesi ve Masal Evi’nin açılışı gerçekleştirilecek.



100.YIL CUMHURİYET SERGİSİ AÇILACAK

25 Ekim Çarşamba günü saat 14:00’de, Kızılkule içinde açılışı yapılacak ve 1 hafta boyunca ziyarete açık olacak ‘100. Yıl Cumhuriyet Sergisi’nin açılışı gerçekleştirilecek. Sergi içerisinde; Cumhuriyet’in Arşivi Fotoğraf Sergisi (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı), Minyatür Atatürk Kıyafetleri Sergisi (Antalya Olgunlaşma Enstitüsü), Yer Gök Kırmızı Beyaz Bayrak Giysisi Sergisi (Antalya Olgunlaşma Enstitüsü) yer alacak.



100.YIL BİSİKLET TURU DÜZENLENECEK

26 Ekim Perşembe günü saat 16:00’da, Alanya Belediyesi ve Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ortaklığında Atatürk Anıtı ile Milli Egemenlik Stadı arasında “100. Yıl Bisiklet Turu” düzenlenecek.



ALANYA’NIN SUYU ALAİYE DOĞAL KAYNAK SU ÜRETİM TESİSİ’NİN AÇILIŞI YAPILACAK

27 Ekim Cuma günü ise Alanya için büyük önem arz eden ve her eve Alaiye Su sloganıyla üretime başlayan ‘Alaiye Doğal Kaynak Su Üretim Tesisi’nin açılışı gerçekleştirilecek. Üretken Belediyecilik anlayışı ile Alanya’ya kazandırılan tesisin açılışı, saat 16.00’da yapılacak.



28 EKİM’DE ÜNLÜ TÜRK TARİHÇİ İLBER ORTAYLI ALANYA’DA VATANDAŞLARLA BULUŞACAK

28 Ekim Cumartesi günü önce saat 13:30’da Anıt Meydanı’nda Alanya’daki bayram törenleri resimlerinden oluşan Cumhuriyet’in 100. Yılında Siyah Beyaz Fotoğraf Sergisi “Alanya Bayramları” sergisi açılacak.

Hemen ardından saat 14:30’da ise Alanya Açık Hava Tiyatrosu’nda “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye” söyleşisi ile Türk Tarihçi, Akademisyen ve Yazar İlber Ortaylı Alanyalılarla buluşacak.



100 TEKNE 300 YARIŞMACI İLE BALIK TUTMA YARIŞMASI DÜZENLENECEK

28 Ekim Cumartesi günü sabah 7:00 ile 17:30 saatleri arası Alanya Belediyesi ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği ortaklığında Alanya Marina’da, 5. Alanya Balık Tutma Yarışması düzenlenecek. Yarışmaya Cumhuriyetin 100. Yılı münasebetiyle 100 tekne katılım sağlayacak ve yaklaşık 300 yarışmacı büyük balık için mücadele edecek.

2 gün boyunca devam edecek yarışmanın ödül töreni, 29 Ekim Pazar günü saat 15:00’da yapılacak.



29 EKİM’DE ÖNCE BÜYÜK KORTEJ ARDINDAN FUNDA ARAR KONSERİ

29 Ekim Pazar günü saat 19:00’da Atatürk Anıtı önünden başlayacak olan büyük ‘Cumhuriyet Korteji’ düzenlenecek. Hemen ardından saat 20:30’da ise Belediye Sarayı arkasında 100. Yıl ‘‘Funda Arar’’ konseri ile kutlamalar zirve yapacak.



TARİHİ MEKANLARA GİRİŞ VE TELEFERİK BUGÜNDEN İTİBAREN 29 EKİM’E KADAR ÜCRETSİZ OLACAK

Cumhuriyetin 100’üncü yılı münasebetiyle 22 Ekim-29 Ekim tarihleri arasında, tarihi Kızılkule, Tershane, Damlataş Mağarası ve Alanya Kalesi’nde bulunan Kültür Evlerine girişlerin ücretsiz olacağı duyuruldu.

Ayrıca 29 Ekim Pazar günü eşsiz manzarasıyla misafirlerine unutulmaz anılar bırakan Alanya Teleferik gün boyunca halka ücretsiz olacak.



BAŞKAN YÜCEL’DEN BÜYÜK COŞKUYA DAVET

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cumhuriyetin 100’üncü yılında şehrin her yerini bayraklarla donatacaklarını vurgulayarak vatandaşlardan da destek istedi. Başkan Yücel: “Alanya Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır dolu dolu bir etkinlik programı hazırladık. Vatandaşlarımızdan tek beklentimiz etkinliklerimize katılımları ve evlerini, balkonlarını Türk Bayrakları ile donatmaları. Bu büyük coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. 1 hafta boyunca Cumhuriyet teması ile sergilerden açılışa, yarışlardan konserlere birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Bütün hemşehrilerimi bugün start alan ve 1 hafta sürerek 29 Ekim Pazar günü zirve yapacak bu coşku ve heyecan dolu etkinliklerimize davet ediyorum.” dedi.