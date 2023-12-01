Alanya Belediyesi tarafından Kızılalan’da inşa edilen 100. Yıl Macera Parkı, 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek açılışla vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. İçerisinde kır lokantası, idari bina, yöresel ürünler satış yeri, çocuk oyun alanı, skyrider, karsız kayak, yüksek halatlı parkur, alçak halatlı parkur, bagjump, çocuk oyun grupları, dev salıncak, tırmanma duvarı, halatlı salıncak, restoran, at ahırları ve pisti, paintball, 200 metrelik çift hatlı teleferik zipline, otopark, tracking ve doğa yürüyüşü yapmaya uygun yürüyüş yolları bulunan tesis bölgenin en büyük macera parkı olma özelliğini taşıyor.

ALANYA’NIN YENİ BULUŞMA ALANI OLACAK

Vatandaşların ve misafirlerin dinlenme, eğlence ve sportif aktivitelerini aynı alanda yapabilmesi amacıyla tasarlanan proje hem vatandaşlara hizmet verecek hem de Alanya‘da turizminin çeşitliliğine katkı sağlayacak. Çocukların giderek artan teknoloji ve ekran bağımlılığından uzaklaştırma amacı da taşıyan tesiste, ziyaretçiler gün boyu farklı aktiviteler yapma imkanı bulabilecek.

DJ ERDEM KINAY SAHNE ALACAK

100. Yıl Macera Parkı’nın açılışında ünlü DJ Erdem Kınay sahne alacak. Ülkemizin en önemli sanatçıları ile birlikte çalışan besteci, aranjör ve müzik yapımcısı Erdem Kınay, muhteşem performansı ile açılış programına renk katacak.

BAŞKAN YÜCEL: ALANYA’YA YAKIŞAN BİR PROJE KAZANDIRDIK

Alanya’nın her zaman ilkleri başardığına dikkat çeken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bölgenin en büyük Macera Parkını, Cumhuriyetin 100. yılında Alanya halkının hizmetine sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Yücel, “Alanya halkımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın ve misafirlerimizin sosyal alanlardan en çok ihtiyaçları olan projelerden biri olan 100. Yıl Macera Parkı’mızı tamamladık. Alanya’mıza hayırlı uğurlu olsun. Pazar günü yapacağımız açılış programına tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Açılış günü tesisimiz ücretsiz olarak hizmet verecektir.” dedi.