Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşecek kentsel dönüşüm projesi hakkında toplantı düzenlendi. Alanya Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Bürosu’nda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başkanlığında düzenlenen toplantıya Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem ve yönetimi, Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker ve yönetimi ile meclis üyeleri katıldı. Başkan Yücel yürütülecek çalışmalar hakkında bilgiler verip, gelinen son noktayı değerlendirdi.



BAŞKAN YÜCEL: “ORTAK AKILLA İNŞA EDECEĞİZ”

Başkan Yücel, “ALTSO ve MÜTBİR başkanlarımızla bir araya gelerek Cumhuriyet Mahallemizde yapacağımız kentsel dönüşüm çalışmalarımız hakkında bilgi ve fikir alışverişinde bulunduk. Kentimize nefes aldırmak, depreme dayanıklı ve yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak adına başlattığımız

projemizi ortak akıl ve bilim ışığında hayata geçirmek için çalışıyoruz” dedi.



ALTSO BAŞKANI ERDEM: “HEPİMİZİN ORTAK PAYDASI ALANYA”

ALTSO Başkanı Eray Erdem de toplantının Alanya’nın gelecek yıllarının düzeni ve inşası için büyük bir önem arz ettiğini belirterek, “Başta Başkanımız Adem Murat Yücel olmak üzere burada bulunan herkesin ortak noktası, ortak paydası Alanya’nın temiz, düzenli ve yaşanabilir bir kent olması. Başkanımız ve ekibi de bu noktada güzel bir projeyi hazırlamış durumda. Alanya’mız ve