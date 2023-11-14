Alanya’da Çevre Yolu üzerindeki alt geçitler gece yarısı saat 02.30 sıralarındaki yağışın ardından göle döndü. Antalya Mersin Yolu Alanya sınırları içindeki alt geçitte bir otomobil su içinde kaldı ve ulaşım kapandı. 6 trafik ekibi bölgeye sevk edilirken, bekleyen yüzlerce araç polislerin sıkı kontrolü altında tali yollara yönlendirildi. Otomobil çekici tarafından otoparka kaldırıldı. Biriken suyun çekilmesi için trafik ekipleri tarafından Karayollarına bilgi verildi. Karayollarının bölgeye bir araç ve tek bir personel gönderirdiği görüldü.

Karayollarından gelen diğer 3 kişilik ekip yaptıkları incelemede devirdaim pompasının çalışmadığını belirledi. Pompaların bulunduğu deponun anahtarına ulaşamayınca bu kez yedek anahtarı almak için bölgeye bir ekip daha çağrıldı. Bir yandan araç trafiğini kontrol eden trafik polisleri diğer taraftan ise ise önce Alanya İtfaiyesini ardından ASAT ekiplerini aradı. ASAT atık açma kapama ekipleri aşırı sudan dolayı yağmur drenaj kanalları görünmeyince polisler vidanjör çağırdı. Vidanjör bir taraftan suyu çekerken, polisler çevrede buldukları sopa ve odun parçaları ile yağmur drenaj kanallarınını tıkayan otları ve pislikleri temizlemek için büyük çaba harcadı. Sabah saatlerine doğru alt geçitteki su pompası dairesinin anahtarının gelmesi üzerine Karayolları ekipleri pompaları çalıştırdı. Alt geçitte biriken su 1 saat içinde boşaltılırken, ekipler biriken çamuru süpürgelerle temizledi. Temizliğin ardından yol saat 06.00 sıralarında trafiğe açıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)