Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, son dönemde bazı basın yayın organlarında Alaiye Doğal Kaynak Su Fabrikası’na yönelik çıkan haberlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü’nün en son yaptığı 9 Ocak tarihli analiz raporuna göre Alaiye Su’yun tüm değerlerinin normal olduğunu belirten Başkan Yücel, “Uzun uğraş ve emekler sonucu 4 ay önce hayata geçirdiğimiz, Alanya’mızın ve Alanyalıların değeri haline getirdiğimiz Alaiye Doğal Kaynak Su Fabrikası titizlikle üretimine devam etmektedir. Bazı basın kuruluşlarında çıkan haberler gereği açıklama yapmak zorunda kaldık. Biliyorsunuz ki; Alaiye Suyumuz bir doğal kaynak suyudur ve Alanya’nın bir ortak değeridir. İl Sağlık Müdürlüğümüzün, Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarının rutin yapılan son numune analizlerinde Alaiye Su değerlerinin çok iyi, aynı kalitede pH’ının 7.59 olarak değerlerinin çok iyi çıktığını bir kez daha yenilemek isterim. Kaynağımızın da, suyumuzun da, üretimimizin de sağlıklı olduğu, hijyenik olduğu, içilebilir olduğu ve en iyi sulardan birisi olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Böylelikle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ayda bir defa olan kontroller, bizim isteğimiz ve talebimiz doğrultusunda haftalık olarak yapılacak. Şunu da söylemek isterim ki, bölgemizin en iyi laboratuvarlardan birisinin bizim merkezimizde bulunan laboratuvardır. Her gün de bunların kontrolleri bir fiil örneklemeleri yapılmaktadır. Hep birlikte değerimizi koruyalım. Bu değer Alanya’nın değeridir” dedi.