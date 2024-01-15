Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından gönderilen mesajlarla vatandaşlar uyarıldı. Bu gece saatlerinde çok kuvvetli yağış olacağını söyleyen Meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji tarafından gönderilen uyarıda şu ifadelere yer verildi: