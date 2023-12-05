Alanya tanıtımı kapsamında gönderilen, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yeni yıl dileklerinin yer aldığı mesaj ve saatler Brüksel’de Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü tarafından Büyükelçilere takdim edilecek. Birleşik Krallık’dan RX Global Etkinlik Uzmanı Neslihan Gündeş’in yürüttüğü proje ile Türkiye imaj çalışması ve Alanya tanıtımı yapılmış olacak.