Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibi, hassasiyetle üzerinde durduğu vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit düşen Mehmetçiğin isimlerini yaşatmaya devam ediyor. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, geçtiğimiz Haziran ayında Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Operasyonu’nda teröristlerle girdiği çatışma sonucu yaralanan ve akabinde Ankara GATA'daki tedavisinde 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit düşen Uzman Çavuş Alpay Aras’ın anısına ismini yaşatmak için Aliefendi’deki çocuk parkının yapımını tamamlandı.

YÜCEL: “ŞEHİDİMİZİN ADINI MEMLEKETİNDE YAŞATACAĞIZ”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Şehidimiz Uzman Çavuş Alpay Aras’ın baba ocağı olan Aliefendi Mahallesi’nde şehidimizin ismini yaşatacağımız çocuk parkının yapımı tamamladık ve hizmete açtık. Parkımızın içerisinde dış mekan spor aletleri, masa tenisi, basketbol sahası, çocuk oyun grubu, pergola ve banklar bulunuyor. Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, parkımızın bölge halkına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.