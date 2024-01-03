2023 yılında 46 kilometre sıcak asfalt ile 130 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştiren Alanya Belediyesi; Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel döneminde kırdığı rekorları genişletmeye devam ediyor. Son 10 yılda ise 356 kilometre asfalt, 1354 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştiren Alanya Belediyesi, kentin dört bir yanında konforlu ulaşım ağını sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

2023 YILINDA HEDEFLENEN RAKAMIN ÜSTÜNDE ASFALT SERİMİ YAPILDI

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri özverili bir şekilde çalışarak, 2023 yılında yeni açılan yollar ve altyapı çalışmalarının yapıldığı bölgeler başta olmak üzere kent genelinde asfalt çalışmalarını sürdürdü. Ekipler 2023 yılı içinde pek çok farklı noktada 46 kilometre sıcak asfalt, 130 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştirirken, 2023 yılı için öngörülen asfalt hedefini aşarak yeni bir rekor kırdı.



BAŞKAN YÜCEL: 5 ŞANTİYEMİZ VE 3 AYRI ASFALT EKİBİMİZLE YOĞUN BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2023 yılında yaptığı çalışmaları değerlendirerek, “Asfalt sezonu başında muhtarlarımızla tek tek görüşerek oluşturduğumuz program dahilinde vatandaşlarımızın taleplerini de göz önüne alarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda başta altyapı çalışmalarının tamamlandığı caddelerde olmak üzere vatandaşlarımızın taleplerinin de üzerinde yol ve asfalt çalışması gerçekleştirdik.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: 10 YILDA 1354 KM SATHİ KAPLAMA, 356 KM SICAK ASFALT ÇALIŞMASI YAPTIK