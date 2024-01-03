Alanya Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı İlyas Bayır ev sahipliğinde ilçedeki meslek odalarının başkanları Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile bir araya geldi. Toplantıya Bayır’ın yanı sıra Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Paşa Özkan, Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Alirıza Açman, Alanya Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Alataş, Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir katıldılar. Başkan Yücel ile bir araya gelen ilçedeki meslek odalarının başkanları esnaf ve vatandaşların yararlanması amacıyla içerisinde sicil müdürlüğü, otopark, toplantı salonu, belediye irtibat ve tahsilat bürosu, bankomat, kafeteryanın yer alacağı ortak kompleks projesinin hazırlanarak inşaatının yapılmasının ardından meslek odalarına tahsis edilmesi talebinde bulundu.

“RESMİ BAŞVURUMUZU YAPTIK”

Alanya Elektrikçiler Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Esnaf Odası olarak toplantıya ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Bayır, “Alanya'mızda genel olarak esnaflarımızın yararına olacak istişarelerde bulunarak yaz sezonu beraberinde kış turizmi ve her geçen gün gelişen ve büyüyen şehrimizin kıymetli esnaflarının temsil edildiği STK'lar olarak Sayın Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ile istişare edilerek 5362 sayılı kanun kapsamında hizmet veren esnaf odalarımızın da şehrimizin esnafımıza yakışacak bir bölgesinde aynı çatı altında gerek esnaflarımız gerekse vatandaşlarımızın zaman kaybı ve park sorunu yaşanmayarak hizmet akışının hızlanması bakımından üyelerimize de yakışacak donanımlı esnaf kompleksi yeri için tüm STK başkanlarımız olarak Alanya Belediye Başkanlığımız ve değerli meclis üyelerimiz nezdinde resmi başvurumuzu oda başkanlarımızın onayları ile yapmış bulunmaktayız. Alanya Belediye Başkanı’mızın da bu konudaki ivedilik ile çalışma yapılması yönünde yaklaşımları ayrıca esnafımıza verilen değerin ve onlara yakışacak çalışmanın yapılması için bizlere zaman ayıran Başkan Yücel'e esnafımız adına teşekkür ederiz” dedi.