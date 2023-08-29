Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar Mahallesi’nde yapımı devam eden ve kaba inşaatı sona eren Mahmutlar Kültür Merkezi ve Destek Eğitim Kursu inşaatında incelemelerde bulundu. Göreve geldikleri günden bu yana Mahmutlar’a her zaman önem verdiklerini ve büyük projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Yücel, “Mahmutlar yönetimimizde altın çağını yaşıyor” diye konuştu.

“GELECEĞİN MAHMUTLAR’INI İNŞAA EDİYORUZ”

Mahmutlar’ın Yeni Mahalle’deki 30 yıllık imar sorununu tamamlayarak bölgenin en çok ihtiyacı olan projeleri bir bir hayata geçirmeye başladıklarını söyleyen Başkan Yücel, “Alanya’nın en büyük ve en önemli mahallelerinden olan Mahmutlar’da gerek eğitim ve sosyal alan gerekse de sağlık ve kültür alanlarının yapımı ve gelişimi için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Devletimizin hayata geçirdiği lise ve anaokulu, hayırseverimizin hayata geçirdiği ilkokul ve 8 üniteli sağlık ocağının yanına biz de 14 bin metrekarelik alanda da Kültür Merkezi ve Destek Eğitim Kursu’nu oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

“MAHMUTLAR’A HAK ETTİĞİ DEĞERİ VERİYORUZ”

Kültür Merkezi ve Destek Eğitim Kursu’nda kaba inşaatın sona erdiğini belirten Başkan Yücel, “Şu anda ivedilikle çatı çalışmalarına devam ediyoruz. İçerisinde halk eğitim merkezi, etüt, kültür merkezi, anfi tiyatro, otopark, kütüphane düğün salonu gibi pek çok imkanı barındıran merkezimiz Mahmutlar’a uzun yıllar hizmet verecek. Halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir sosyal alanı hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.