Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İspanya Marbella Belediye Başkanı Maria Angeles Munoz ve beraberindeki heyeti ağırladı. İlk olarak Alanya Belediyesi’ne gelen Başkan Munoz’u makamında ağırlayan Başkan Yücel, burada iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve turizm faaliyetleri hakkında sohbet ettiler. Alanya’yı oldukça beğendiğini ve çok büyük bir şehir olduğunu belirten Munoz, Başkan Yücel’den çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aldı. Başkan Yücel’de Akdeniz’de kıyısında bulunan Marbella ve Alanya’nın pek çok açıdan benzerlik gösteren şehirler olduğunu belirterek, Munoz ve ekibine ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Başkan Yücel daha sonra Başkan Munoz ve ekibini Tarihi Alanya Kalesi’nde Kızılkule altında Alanya’nın yöresel lezzetlerinden ikram etti. Hep birlikte yemek yiyen heyet, Alanya’nın yöresel yemeklerini oldukça beğendiler. Başkan Yücel burada İspanyol heyete Alanya tarihi ve özellikleri hakkında da bilgiler verdi.