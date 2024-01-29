Yapılan görüşmeyi sosyal medya hesaplarından paylaşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "İlçe Başkanımız Mustafa Sünbül ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Değirmendere Mahalle Başkanımız Emrah Yılmaz, Bademağacı Mahalle Başkanımız Tayfun Topçu ve mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Mahallelerimize, bölgemize ve Alanya’mıza kazandırdığımız hizmetler ve yeni projelerimizle ilgili bilgiler verdik, fikir alışverişi yaptık. Hem Değirmendereli hem de Bademağaçlı hemşehrilerimizi dinledik. Mahalle başkanlarımıza ve vatandaşlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyor, birliğimizin, dirliğimizin daim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.