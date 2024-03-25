Her yıl Mart ayının son pazartesi günü başlayan Kütüphane Haftası tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu önemli haftada çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, kütüphane kullanımının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla, en çok kitap okuyanlara hediye ve başarı belgesi takdimi gerçekleştirildi.

BAŞKAN YÜCEL KİTAP KURTLARINI ÖDÜLLENDİRDİ

Program kapsamında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Emine Hacıkura Kütüphanesi’nde kitapseverle ile bir araya geldi. Alanya Belediyesi’ne 9 kütüphane kazandıran Başkan Yücel, belediye kütüphanelerinde en çok kitap okuyan öğrencilere bisiklet, hediye çeki, kitap ve başarı belgesi takdim etti. İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkinler düzeyinde ödül alan vatandaşlar Başkan Yücel’e hediyeleri ve kente kazandırdığı eğitim hizmetleri için teşekkür ettiler.

BAŞKAN YÜCEL: EĞİTİME YENİ ESERLER VE HİZMETLER KATMAYA DEVAM EDİYORUZ

Başkan Yücel, vatandaşları kitap okumaya teşvik ettikleri pek çok etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Önce eğitim vizyonu ile Alanya’mıza eğitim de her gün yeni eserler ve hizmetler katmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere dönemimizde kentimize; okullar, kreşler, etüt merkezleri, yurtlar ve kütüphaneler kazandırdık. 7’den 70’e vatandaşlarımızın istedikleri zaman istedikleri kitaplara erişebilmesi adına Alanya’mıza 9 yeni kütüphane kazandırdık. Emine Hacıkura Kütüphanemizi de hem büyüttük hem de modern bir hale getirdik. Kitap sayımızı 55 binin, ziyaretçi sayımızı da 90 binin üzerine çıkardık. Bugün de her yıl olduğu gibi vatandaşlarımızı kitap okumaya teşvik etmek için en çok kitap okuyanlara çeşitli hediyeler verdik. Tüm vatandaşlarımızı kütüphanelerimize bekliyoruz.” dedi.