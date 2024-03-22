Alanya’da bulunan bir kreşte görev yapan bir öğretmenin, bir çocuğa darp ettiği iddiasına hem aileden hem de kreşten açıklama geldi. Kameralara yansıyan görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ifade eden kreş ve aileden konuyu açıklığa kavuşturan bir yanıt geldi. Görüntülere açıklık getiren çocuğun annesi, “Söz konusu videodaki kreş öğrencisinin velisi olarak olayın çarpıtılıp sosyal medyada yanlış bilgilerle yayılması bizleri çok üzmüştür. 2 yıldır bu kuruma çocuğunu emanet eden bir anne olarak kesinlikle darp ve şiddet tarzı bir olayla karşılaşmadım. Öğretmen ve öğrenci arasında yaşanan bir inatlaşmadan dolayı tatsız bir durum yaşanmış fakat bu daha sonra tatlıya bağlanmıştır. Bu süreçte kendileri tarafıma bilgi vermiş gerekli açıklamaları yapmıştır. Videonun bizden izinsiz paylaşılması ve olayın çarpıtılması hem çocuğumuzun hem de bizim psikolojimizi olumsuz etkilemiştir.” dedi.

KURUMDAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA!

Konuya ilişkin kreşten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi. İşte o cevap!