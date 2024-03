Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi öğrencileri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde at çiftliğinde buluştu. Alanya Belediye Meclis Üyesi Emine Çalış ile ata binen down sendromlu çocuklar, gönüllerince eğlenerek güzel bir gün geçirdiler.

EĞLENİRKEN ÖĞRENDİLER

Down sendromlu çocuklar Alanya Belediyesi uzman personelleri eşliğinde eğlencenin yanında dengede durma, özgüven sağlama, duyuları tanıma gibi birçok başlıkta faaliyet gerçekleştirmiş oldu.

Çocuklarının mutluluklarına ortak olan aileler, başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

At binme etkinliği; otizmli, fiziksel ve zihinsel engelli çocukları at üstünde tedavi adıyla bilinen “Hipoterapi” yöntemiyle rehabilite edip sağlığına kavuşturuyor. Tedavi sayesinde duruş, denge, konsantrasyon ve kas kontrolü gelişen fiziksel engelli ve otizmli çocukların yürüme yetenekleri gelişiyor.