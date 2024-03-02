Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’da faaliyet gösteren iş insanları dernekleri ile bir araya geldi ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya; MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şerani Tavlı, Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayları, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mustafa Durusoy ve Yönetimi, Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Genç MÜSİAD) Başkanı Tunahan Karapulat Yönetimi, Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Emrah Cezirioğlu ve Yönetimi, Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Mustafa Küçüker ve Yönetimi, Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD) Başkanı Avni Erdoğan ve Yönetimi, Alanya Doğu ve Güney Doğu Anadolu İş İnsanları Derneği (ADGİAD) Başkanı Seyithan Aladağ ve Yönetimi katıldı.

Toplantıda konuşan MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şerani Tavlı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile yola devam etmek için 31 Mart seçimlerinde tüm iş dünyasının oylarına talip olduklarını belirterek, Alanya’da Adem Murat Yücel’e, Antalya’da da Hakan Tütüncü’ye destek istediler.

BAŞKAN YÜCEL: BU ŞEHİRDEKİ TÜM VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETKARI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Alanya’nın iş dünyasının bir araya geldiği toplantıda konuşma gerçekleştiren Başkan Yücel, “Biz bu şehir o kadar çok seviyoruz ki, bu şehirdeki tüm vatandaşlarımızın hizmetkarı olmaktan gurur duyuyorum. Bu şehre hizmet eden bugüne kadar ki tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, azalarımıza, meclis üyelerimize ve hayırseverlerimize minnetlerimi sunuyorum. Alanya huzurun ve mutluluğun başkenti olmuştur. Biz bu kadim şehrin yönetimine bir kez daha talip olduk. Çünkü biz bu şehri en iyi bizim yöneteceğimize ve en iyi ekibe bizim sahip olduğumuzu biliyoruz, inanıyoruz. Alanya 10 yılda çok değişti ve bu değişime hep beraber şahit oluyoruz. Havaalanı ile, üniversitelerimiz ile, Alanyasporumuz ile Sayın Bakanımızın uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı yapması ile yerel yönetim olarak bizlerin ve siz değerli iş insanlarımız ve hayırseverlerimiz ile birlikte Alanya büyüdü, gelişti ve dünyaya örnek bir kent haline geldi. Dünyada pandemi oluyor, savaşlar oluyor, doğal afetler oluyor ve insanlar Alanya’ya geliyor. Hatta insanlar en mutlu anları olan tatil için de Alanya’ya geliyor. Bu da bize bu şehirde güzel şeyler olduğunu, bu şehrin huzurlu, güvenli ve insanların mutlu olduğu bir şehir olduğunu gösteriyor.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: ALANYA’MIZA HİZMET ETMEYE DEVAM ETMEK ADINA DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ

Başkan Yücel konuşmasına, “Artık vatandaşlarımız yerel yönetimlerden sadece yol, su elektrik beklemiyor. İnsanlar belediye başkanın vizyonuna, misyonuna, şehre neler kattığına bakıyor. Eğitimde neler yapıyor? Sağlıkta neler yapıyor? Kültür ve sanatta neler yapıyor? Vatandaşların talepleri bunlar biz de bu taleplere 10 yıl boyunca yanıt verdik ve Alanya’da gülen insan sayısını arttırmak için mücadele ettik. Bu çalışmalarımız sırasında sizlerle de omuz omuza çalıştık kentimizin değerine değer kattık. Hepinize teşekkür ediyor, 31 Mart seçimlerinde dayanışma içinde Alanya’mıza hizmet etmeye devam etmek adına desteklerinizi bekliyoruz.” dedi.

MÜSİAD BAŞKANI DURUSOY: BELEDİYEMİZİN YAPTIĞI TESİSLER ÇOK KIYMETLİ

Toplantıda söz alan MÜSİAD Başkanı Mustafa Durusoy Başkan Yücel’e Alanya’ya kattığı hizmetler için teşekkür ederek, “Bu akşam verimli bir istişare toplantısı oluyor. Üstada Necip Fazıl diyor ki, ‘Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım.’ Bizim de çok hızlı büyüyen ve hizmet yapmanın çok zor olduğu bir şehrimiz var. Başkanımız sağlıkta, eğitimde ve her konuda şehrimize ciddi katkıları var. Sosyal belediyecilikte ülkemizin önde gelen belediyelerinden ve herkese dokunabiliyor. İnşallah yeni dönemde de Başkanımız istişarelerimizi arttırarak yola devam eder. Şehrimiz adına bu buluşmalar çok önemli. Bu manada Belediyemizin yaptığı tesisler çok kıymetli. Asfalt ve beton santralleri, güneş enerji santralleri, su fabrikası ve peyzaj konusunda üretimler çok kıymetli. 15 – 20 yıldır çözülemeyen bir organize sanayi meselemiz var. Sürekli fotoğraflarla birilerine teşekkür etmelerinden yorulduk. İnşallah seçimden sonra Hakan Başkan ve size kısmet olursa organize sanayi bölgesini karşılıklı bir şekilde çözeriz.” diye konuştu.

KÜÇÜKER’DEN BÜYÜKŞEHİR’E SİTEM: TÜM ALTYAPIYI BİZ YAPIYORUZ, SADECE KANALİZASYON KAPAĞI İSTİYORUZ, ONA DA YOK DİYORLAR.

MÜTBİR Başkanı Mustafa Küçüker toplantıda katılımcılara seslendi. Küçüker, “Sektörümüzün bu

noktalara yükselmesi sadece Alanya ismi ile alakalı değil, Alanya’nın yaşanılabilir bir şehir olmasından kaynaklı, huzurlu, güvenli, sokakları temiz ve insanların mutlu bir şekilde yaşayabilmesidir. İnsanların bu şehri tercih etme sebebi şehrin Avrupa şehirlerinden farksız olması, hatta Avrupa’da yapılamayacak şeylerin bile burada yapılabiliyor olmasıdır. İnsanlarımız güvenle sokaklarda gezip, yürüyebiliyor. Müteahhitler olarak bizler her sosyal projeye destek olmaya çalışıyoruz. Bizim de sıkıntılarımız vardı. Planlama ile alakalı şehire yakışmayacak sıkıntı vardı. Siz de bununla ilgili büyük çaba gösterdiniz, teşekkür ediyoruz. Alanya Belediyesi olarak yüzde 30 oranla ilgili onayı verdiniz ama maalesef Büyükşehir onay vermedi. İnsanları Alanya’da zamanların çoğunu dışarıda geçiriyorlar. Kanunların ihtiyaca göre olması lazım. Ankara’daki yaşam biçimi ile buradakini ölçemeyiz. İnşallah yeni dönemde Hakan Başkanın Büyükşehir olması ile bu sıkıntımız yeniden gündeme getirilirse çok mutlu oluruz. Ben bunu siyaset yapmak istemiyoruz ama biz maalesef ASAT’tan bir yatırım göremedik. Biz ruhsat alacağımız için 100 birim harç bedeli çıkıyorsa onlarda çıkan harç bedeli 130 birim oluyor. Yüzde 20, yüzde 30 daha fazla harç bedeli alıyorlar. Maalesef bir hizmette göremiyoruz. Çevremize soruyoruz, Avsallar’da Demirtaş’ta ASAT yatırımı göremiyoruz. Kanalizasyon için gidiyoruz, tüm altyapıyı biz yapıyoruz, sadece kanalizasyon kapağı istiyoruz ona da yok diyorlar. İnşallah yeni dönemde bunu yaşamayız. Çünkü bu Alanya’ya yakışmıyor. Çalışmalarınız için ben size çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.



BAŞKAN YÜCEL: CUMHURİYET MAHALLESİ TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ, EN GÜZEL YERİ OLACAKTIR

Cumhuriyet Mahallesi’nde hayata geçirilecek Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili konuşan Başkan Yücel, “Cumhuriyet Mahallemizde hayata geçireceğimiz Kentsel Dönüşüm Projemizin sıkıntılı kısmını tamamladık ve son düzlükteyiz. İnşallah kısa süre içerisinde başlayacak ve bu bölgeyi kentimize kazandıracağız. Bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde bize ‘bugüne kadar birçok proje onayladık, yaptık ama bu kadar güzel, bu kadar planlı bir proje görmedik’ dediler ve çok beğendiklerini söylediler. İnce eleyip sık dokuyarak hazırladığımız proje tamamlandığında Türkiye’nin en değerli, en güzel yeri olacaktır. Buradan da söylemek istiyorum. Bakanlığın getirdiği kurallara uyan, zorunlulukları karşılayanlar varsa ben burayı Alanya’daki arkadaşlarımızın yapmasını istiyorum. Sizlerle bu süreçte istişare halindeydik ve istişarelerimize devam edeceğiz.” dedi.

KÜÇÜKER: CUMHURİYET MAHALLESİ’NDE BÖLGE HALKININ TÜM TALEPLERİ KARŞILANMIŞ

Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili konuşan MÜTBİR Başkanı Mustafa Küçüker, “Öncelikle başkanımızı cesaretinizden dolayı tebrik ediyorum. Belediye Başkanları böyle kentsel dönüşüm işine girmiyorlar, çünkü riskli. Biz konuyla ilgili başkanımızla toplantı yaptık, inceledik. Bölge halkının tüm talepleri karşılanmış. İnsanların 2+1 dairesi varsa yine neredeyse 2+1 daire verilmiş. Otopark alanları oluşturulmuş, ana arterler şekillendirilmiş ve çevre yolları ile düzgün bir şekilde birleştirilmiş. Başkanımızda yaptığı toplantılarda bunun inşasının bu bölgedeki müteahhitlerle karşılıklı bir konsersiyum halinde yapılması için uğraşıyor. Ticaret yapılacaksa Alanya içinde yapılsın dedi. Yine bu proje etaplar halinde yapılacak bu da doğru bir karar.” ifadelerini kullandı.

CEZİRİOĞLU’NDAN BAŞKAN YÜCEL’E HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Emrah Cezirioğlu ise konuşmasında, “Belirli dönemlerde bir araya gelmek çok önemli. Alanya’da yaptığınız hizmetler ve projeler çok güzel. Bizler de yakından takip ediyoruz. Şehrin marka değerinin artması için yeni projeleriniz olduğunu da görüyoruz. Alanya’nın tüm sorunları, sizin bizim ve vatandaşların sorunu. Sizlere bu sorunları çözdüğünüz ve şehre kazandırdıklarınız için teşekkür ediyorum.” dedi.