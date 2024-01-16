Başkan Yücel, güne sabahın erken saatlerinde Alanya Toptancı Hali’nde başladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i, Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya ve yönetimi ile Toptancı Hali Müdürü Gazi Öten karşıladı. Ardından Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte toptancı halini gezen Başkan Yücel, esnaflara bereketli işler dileklerini iletti.

BALIK HALİ’NDE ESNAFLARDAN BAŞKAN YÜCEL’E HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Toptancı Hali ziyaretinin ardından Meclis üyeleri ile birlikte Alanya Balık Hali’ne geçti. Kendisine ve ekibine Alanya Sabit, Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Gök eşlik ederken Balık Hali esnafı Başkan Yücel’i memnuniyetle karşılayarak bugüne kadar yapılan hizmetler için kendisine ve ekibine teşekkürlerini iletti.



KAPALI SALI PAZARI’NDA ESNAF VE VATANDAŞLARI DİNLEDİ

Balık Hali ziyaretinin ardından Kapalı Salı Pazarı’na geçen Başkan Yücel, burada hem esnaflar hem de alışveriş yapan vatandaşlarla buluştu. Pazar esnafının ve vatandaşların taleplerini tek tek dinleyen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çözüm önerilerini ve yeni plan, projelerini esnaflara anlattı.

YÜCEL: “DÜN, BUGÜN BİRLİKTEYDİK, YARIN DA BİRLİKTE OLACAĞIZ”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, esnaf ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada; “Bugün sabahın erken saatlerinde önce Toptancı Hali’nde ardından da Balık Hali ve Kapalı Salı Pazarı’mızda esnaflarımızı ziyaret ettik. Bizleri güler yüz ve samimiyetle karşılayan bütün esnaflarımıza bereketli işler diledik. Plan ve projelerimiz hakkında esnaflarımızı bilgilendirdik, taleplerini dinledik. Bütün esnaflarımıza misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugün birlikteydik. Yarın da birlikte olacağız.” dedi.