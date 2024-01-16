Türkiye'de yerel seçim için geri sayım sürüyor. Heyecanla beklenen seçimlere tam olarak 75 gün kaldı. Partiler ve adaylar çalışmalarını hızla sürdürürken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yatağa bağımlı hastaların oy kullanmalarına yönelik bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşıma göre hastalar, seyyar sandık ile oy kullanabilecek.

Seçmen olup olmadığı e-Devlet üzerinden kontrol edilen hastalar, İlçe Seçim Kurullarından temin edilen Seyyar Sandık Talep Formu'nu doldurmalı.

Bunun sonrasında vatandaşların, engeli veya hastalığı sebebiyle yatağa bağlı olduğu ibaresi yer alan sağlık raporu ile formu yine ilçe seçim kuruluna gönderilmek üzere muhtarlıklara teslim etmesi gerekiyor.

İşlemler için son gün 17 Ocak

Fahrettin Koca, konuyu şu cümlelerle detaylandırdı;

Bakanlığımız, yatağa bağımlı hastalara seyyar sandıkta oy kullanma imkânı sağlıyor. Bunun için öncelikle, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan kişilerin seçmen olup olmadığı e-Devlet üzerinden veya http://ysk.gov.tr adresinden kontrol edilmelidir. Yatağa bağımlı kişi seçmense, http://ysk.gov.tr adresinde bulunan veya İlçe Seçim Kurullarından temin edilecek Seyyar Sandık Talep Formu alınmalıdır. Bu formla birlikte, “Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu’’ veya ‘’Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu’’ ibaresinin yer aldığı sağlık raporuyla form, İlçe Seçim Kuruluna veya İlçe Seçim Kuruluna gönderilmek üzere muhtarlığa teslim edilmelidir. İşlemler için son gün 17 Ocak.

İzlenmesi gereken yolun detayları;

İkametgah şartına dikkat edin.

Seyyar sandıkta oy kullanabilmek için seçmenin il ve ilçe merkezlerinde ikamet etme şartı bulunuyor.

Söz konusu seçmenler, askı süresi içerisinde engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu veya hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu ibaresinin yer aldığı sağlık raporunu almalı.