QR kodlu plakalar, 15×15 cm boyutlarında ve 12 haneli seri numarasından oluşuyor. Bu kod, plakanın üzerindeki bilgilere erişilmesini sağlıyor. Plaka üzerindeki bilgiler, plakanın türü, rengi, il kodu, ilçe kodu ve seri numarası gibi bilgilerden oluşuyor.

QR kodlu plakalar, sadece yeni alım satımlar, plaka kayıtları ve ağır kusur alan plakalar için zorunlu olacak. Mevcut plakalar için herhangi bir değişim zorunluluğu bulunmuyor.

Plaka sahteciliğini önlemeye yönelik bu uygulama, trafik güvenliğini artırmaya ve araçların daha kolay takip edilmesini sağlamaya yardımcı olacak.

QR Kodlu Plakaların Faydaları

QR kodlu plakaların başlıca faydaları şunlardır:

Plaka sahteciliğini önlemeye yardımcı olur.

Araçların daha kolay takip edilmesini sağlar.

Trafik güvenliğini artırır.

QR Kodlu Plakaların Zorunlu Olduğu Durumlar

QR kodlu plakalar, sadece aşağıdaki durumlarda zorunludur:

Yeni alım satımlar

Plaka kayıtları

Ağır kusur alan plakalar

Mevcut Plakalar için Değişim Zorunluluğu

Mevcut plakalar için herhangi bir değişim zorunluluğu bulunmuyor. Mevcut plakalar, muayeneleri yapılmış ve trafiğe çıkması uygun olan araçlar için geçerli olmaya devam edecek.