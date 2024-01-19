2023-2024 Eğitim Öğretim yılının ilk yarısı, bugün düzenlenen karne töreni ile sona erdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Cikcilli Mehmet Emine Öncü İlkokulunda çocuklara karne dağıttı. Öğrencilerle sohbet edip karnelerini takdim eden Başkan Yücel, eğitim-öğretime her daim destek olan Alanya Belediyesi’nin çocukların gelişimi ve öğrenimine katkı sağlamak amacıyla hazırlattığı okuma kitaplarından da hediye etti.

YÜCEL: “HEPİNİZİ CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM”

Minik öğrencilere eğitim öğretim hayatlarında başarılar dileyen Başkan Yücel, “Adım adım ilerlediğiniz eğitim öğretim hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Bol eğlenceli, neşeli ve keyifli bir tatil geçirmenizi umuyorum. Bu süreçte kitap okumayı, ders çalışmayı ihmal etmemelisiniz. Geleceğimizin teminatı siz öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum” diye konuştu.