Üretken Belediyecilik anlayışıyla Alanya’ya birçok proje kazandıran, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilkini 2020 yılında Mahmutlar Mahallesi’nde 72 noktaya uygulayarak başlattığı yeni nesil 3 m³ yer üstü çöp konteynerlerinin ikinci etabı için startı verdi. Yeni konteynerler Alanya şehir merkezine yerleştirilmeye başlandı. Başkan Yücel’in talimatı ile Alanya Belediyesi araç filosuna yeni kazandırılan yer üstü konteyner vinci ile trafik akışını engellememek ve trafikte halkın vaktini almamak adına çalışmalar gece saatlerinde yapılıyor.

61 NOKTAYA DAHA YERLEŞTİRİLDİ

İlki Mahmutlar’da başlayan uygulama şimdide Kestel İsa Küçülmez Caddesi ve Alanya merkezde Eşref Kahvecioğlu Caddesi’nden başlayıp Büyük Hotel Sokağı bitişine kadar 61 noktaya daha yerleştirildi. Yeni yer üstü çöp konteynerleri ile hizmet kalitesi artarken uygulama halkın da memnuniyetini kazandı.



BAŞKAN YÜCEL: DAHA TEMİZ BİR ALANYA İÇİN KENT VİZYONUMUZU GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “Akılcı ve Üretken Belediyecilik anlayışımızla cadde ve sokaklardaki çok sayıdaki çöp konteyner kirliliğini ortadan kaldırıp bir tanesiyle 4 tane sac konteyner görevini yapacak 3 bin m³ depolama kapasitesine sahip konteynerler kazandırdık. Yeni çöp konteynerleri ile hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edecek her şeyden önemlisi insanların sağlığını ve görüntü kirliliğini önlemiş olacağız, kentimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.