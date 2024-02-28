Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 25 Metrelik yolda faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Başkan Yücel’e ziyaret turunda, MHP Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Sünbül, AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayları eşlik etti. Eski Devlet Hastanesi kavşağından başlayan ziyaret turu, 25 Metrelik yol boyunca devam ederken Alanya Belediyesi Hasanağalar Konağı önünde son buldu.

7’DEN 77’YE ESNAF VE VATANDAŞTAN BAŞKAN YÜCEL’E TAM DESTEK

Hem esnafların hem alışveriş yapan hem de sokakta yürüyen vatandaşların tek tek ellerini sıkan Başkan Yücel, 31 Mart tarihinde yapılacak Yerel Seçimlerde Cumhur İttifakı Adayları olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü’ye ve kendisine destek istedi. Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i samimiyet ve güler yüzle karşılayan 7’den 77’ye esnaf ve vatandaşlar, ziyaretleri için teşekkürlerini iletirken Cumhur İttifakı’na tam destek sözü verdi.

YÜCEL: “ESNAFIMIZA HİZMETİN DAHASI VAR”

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, esnaf ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Dün olduğu gibi bugün de esnaflarımızla birlikteydik. 25 Metrelik yolda faaliyet gösteren esnaflarımızı ziyaret ettik. Esnaflarımıza hayırlı işler dileklerimizi ilettik. 7'den 77'ye vatandaşlarımızla selamlaştık, hasbihal ettik. Esnaflarımızı mutlu görmek, desteklerini hissetmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Teveccühleri için her bir esnafımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyorum. Esnafımıza, Alanya’mıza hizmetin dahası var diyerek canla, başla çalışmaya devam edeceğiz.”

Editör: Can KISA