Bu özel gecede Alanya gençliği, Tahsin Biner'e merak ettikleri soruları yöneltme fırsatını yakalayacak. Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Tahsin Biner, gençlerin beklenti ve düşüncelerini samimiyetle dinleyerek cevaplandıracak.

AÇIK SEÇİK'in ilk bölümünde gerçekleşecek bu etkinlikte gençler, Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Tahsin Biner ile bir araya gelerek, şehirleri ve gençlik projelerini konuşacaklar.

Tarih: 1 Mart Cuma

Saat: 19.00

Yer: Alanya Kültür Merkezi