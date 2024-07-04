Tavlı konuya ilişkin açıklamasında, “Sıcakların en yüksek derecelerde hissedildiği şehrimizde içme suyu sıkıntısı hiçbir çözüm bulunmadan devam ediyor. Yaylasından, köyüne ve merkezine hiçbir bölgeye yeterli hizmeti götüremeyen ASAT Alanya halkımızın sitem dolu sosyal medya paylaşımlarında 1.sırada. En basit örnekle Mahmutlar Mahallesi Yayla Yolu üzeri Çobanlar mevkiinde 3 gündür patlayan su borusunun arızasını gideremeyen bir ASAT var, Alanya Küçükhasbahçe Mahallesi’nde düzenli su kesintisinin önüne geçemeyen bir ASAT var, verilecek örnekler maalesef saymakla bitmiyor, Alanya kırsalı, köy yerleri ve merkezi tam anlamıyla saymıyoruz bile.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ikinci döneminde olmasına rağmen henüz ASAT ile alakalı bir sorumluluk almış değil, rasyonel bir çözümle Vatandaşı bilgilendirmiş de değil. Vatandaşın bize gelen şikayetlerinde “Sene 2024 fakat biz bu sıcakta Alanya’da Kerbela’yı yaşıyoruz” şeklinde sitem ediyor. Tüm bu sıkıntılar içerisinde mücadele eden vatandaşlarımız adına CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden böylesi büyük bir kriz haline gelmiş ASAT problemini en kısa sürede çözüme kavuşturmalarını bekliyoruz” sözlerine yer verildi.