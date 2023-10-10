Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, bugün Dimçayı’nda bulunan Göl Piknik’de Alanya bulunan basın mensupları ile birlikte kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda konuşan Başkan Tavlı:

‘’Ankara’daki Olağanüstü Kongre sonrası Alanya’ya gelir gelmez siz değerli basın mensuplarıyla bir araya gelmek istedim. Bundan sonra sık sık beraber olacağız. Basın mensuplarımızın eleştirilerini dinlemek istiyorum. ’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Tavlı, kahvaltı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Bu sabah değerli basın mensuplarımız ile bir araya geldik. Alanya'mızda kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda mesleğini fedakarca icra eden tüm basın emekçilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Davetimize icabet eden tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum.''