Alanya’da pankart skandallarına bir yenisi daha eklendi. Yeniden Refah Partisi Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayı Sabir Çetin ’in tüneller bölgesine astığı pankartın sökülmesi üzerine Gençlik Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Adayı Ahmet Ö zsoy açıklama yaptı;

“Bizler seçim çalışmalarımızı hazine yardımı ve birilerinin maaşlı personelleri olarak yürütmüyoruz. Bizler seçim çalışmalarımızı kendi cep harçlıklarımız ve teşkilat içi desteklerle yürütüyoruz bizim her astığımız pankartta kendi emeğimiz var. Bizler ilk günden beri söylediğimiz gibi Alanya siyasetine zerafet getireceğiz. Alanya için daha adil ve birbirimize daha saygılı bir seçim bekliyoruz.” Dedi