Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangın güvenliği standartlarına uygun olmayan veya yapı kullanma izin belgesi (İskan) bulunmayan tesislere ruhsat verilmeyeceğini açıkladı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, bu önlemin hem yerel halkın hem de turistlerin güvenliğini sağlamak adına gerekli olduğunu belirtti.

Başkan Özçelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki trajik yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu üzücü olay, konaklama tesislerinde yangın güvenliği ve denetimlerin hayati önemini bir kez daha göstermiştir.

Alanya Belediyesi olarak, ilçemizdeki konaklama tesislerinin güvenliği konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. İş yeri açma ruhsatı verilmeden önce Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Alanya İtfaiyesi’nden yangına uygunluk raporu alınması zorunludur. Yangın güvenliği uygun olmayan veya yapı kullanma izin belgesi (iskan) bulunmayan tesislere ruhsat verilmemektedir.

Ayrıca, iş yeri ruhsatı alındıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm İşletme Belgesi alınması gerekmektedir. Bakanlık, bu süreçte sıkı denetimler yaparak, gerekli kriterleri karşılamayan işletmeleri ruhsat veren belediyemize bildirmektedir. Bu tür durumlarda ruhsat iptali de dahil olmak üzere gerekli işlemler ivedilikle yapılmaktadır.

Alanya Belediyesi olarak, ilçemizde hem halkımızın hem de misafirlerimizin güvenliği için, ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya ve gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğiz.”