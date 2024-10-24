Alanya Belediyesi tarafından 1-2-3 Kasım tarihlerinde bu yıl 3. kez gerçekleştirilecek Tropikal Meyve Festivali ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, festival hakkında bilgilendirmede bulundu.

AÇIKALIN: ORGANİZASYONUMUZ DAHA DA ANLAM KAZANDI

Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın festivalle ilgili yaptığı açıklamada, “Biz, Alanya’yı hep birlikte yöneteceğiz demiştik. Tıpkı diğer organizasyonlarda olduğu gibi bu festivalde de bu sözümüzü uyguladık. 3 günlük bir organizasyonun ötesinde tarım üreticilerimizle birlikte çalıştığımız, geniş katılımlı bir festival düzenledik. Böylelikle zenginliğimiz, gücümüz daha da arttı. Bu seneki organizasyonumuz geçen seneden daha da anlam kazandı. Organizasyonumuzu yaparken şehrimizin tanıtımına da katkı yapmak bizim diğer bir önceliğimiz. Bu yıl ilk kez ülke genelindeki seçkin basın mensuplarını buraya davet ettik. Diğer taraftan Alanya’da yaşayan yabancı misafirlerimizi de bu işin içerisine dahil ettik. İlk mutfak atölyesi, Alanya’da yaşayan bir yabancı arkadaşımız tarafından yapılacak. Organizasyon kapsamında çok farklı etkinliklerimiz var. Alanya ve Anamur arasındaki bu 120 kilometrelik mesafe Allah’ın bize bahşettiği bir değer, biz de bunun kıymetini bilmeliyiz. Bugün için Alanya coğrafi işaretli 3 tane meyvemiz var. Birincisi Alanya Avokadosu Fuerte cinsi, ikincisi Alanya Muzu bodur cavendish cinsi, üçüncüsü subtropikal olarak geçen Yeni Dünya. Bütün konsantremiz bunlar üzerine olacak. Bunun yanı sıra elbette onlarca tropikal meyvemiz de festivalde yer alacak. Ayrıca önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz Triatlon yarışlarında sporcularımızın çantasına avokado ve İngilizce ve Türkçe hazırladığımız tanıtım broşürlerini ekledik” ifadelerini kullandı.

ÇAPA FESTİVALİN DETAYLARINI AKTARDI

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa ise festivalin detaylarını ve bu yıl yapılacak yenilikleri aktardı. Çapa, “Bu yıl ilk kez festival kapsamında İstanbul basınında farklı mecralarda görev yapan 15 gazeteci misafirimizi Alanya’ya davet ettik. Tarım ekonomisi, gastronomi ve turizm unsurlarının yer aldığı bir program ile festivalden önce şehrimize gelerek şehrimizi ve festivalimizi yaşamalarını sağlayacağız. Festival alanı hem çocuklar hem de ailelerin doyasıya vakit geçirebilmeleri için dizayn ediliyor. Alandaki balon oyun parkları ve çocuk oyun etkinlik atölyeleri ile çocuklar doyasıya eğlenecek. Alanda müzik yapmalarına imkan tanıdığımız sokak müzisyenleri yer alacaklar ve konsept hazırlanan fotoğraf alanlarında müzik yapacaklar. Gastronomi sahnemiz gastronomi sektörünün önemli şeflerini, diyetisyenlerini, doktorları ve güzellik uzmanlarının tarifleri ve bilgilendirmeleri ile renkli bir atmosfer sağlayacak. En ağır muz tarağı, en ağır avokado ve en ağır ejder meyvesi yarışmalarında çiftçilerimiz kıyasıya yarışacaklar. Festival sahnesi bu yıl yerel sanatçılarımızı ağırlayacak. Yerel ürün festivalinin akşamında yerel sanatçılarımız ile akşam konserleri düzenleyeceğiz. Alanya’nın tanıtımına büyük katkılar sağlayan Emekli Öğretmen, Araştırmacı ve Yazar Haşim Yetkin Hoca’nın muz temalı fotoğraf sergisi, üç gün boyunca ziyaret edilebilecek. Aynı zamanda kentimizde yaşayan yabancı vatandaşlara da Gastro Mutfak Sahnesi'nde yer verilecek. Festival kapsamında Galip Dere Halk Plajı’nda sup board etkinliği düzenlenecek. Ayrıca alandan kalkacak otobüslerle vatandaşlarımız tropikal bahçeleri ziyaret edecek. Söz konusu aktiviteleri deneyimlemek isteyen ziyaretçiler, etkinliklere cüzi bir miktar karşılığında katılabilecek.” dedi.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN FESTİVALE DAVET

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tüm halkı festivale davet ederek, “Biz, geçmişte ne yapıldıysa bugün daha iyisini, yarın da bugünden daha iyisini yapacağız diye iddialı bir şekilde çalışmalara başlamıştık. Geçen yıldan çok farklı etkinliklerle Belediye Binası arkasında festivalimizi başlatıp, hayırlısıyla bitireceğiz. Alanya’mız doğal zenginlikleri yönünden oldukça şanslı, toprakları verimli bir yer. Mango, muz, avokado, ejder meyvesi, pitaya ve birçok tropikal meyve bu topraklarda yetişiyor. Alanya için çok özel, çok güzel bir ayrıcalıktır. Tabi bunların oluşumunda Alanya’mızın sahip olduğu iklim çok önemli. İklim değişiminin de bu meyvelerin Alanya’da yetiştirilmesine katkısı vardır. Bu meyvelerimizin 18-20 tanesi ticari kapasiteye ulaşmış olup, toplam 50’ye yakın tropikal meyvemiz var. Tropikal meyveler Alanya’daki çiftçilerimizin ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Belediye olarak tarıma verilebilecek her türlü desteği veriyoruz. Tropikal Meyve Festivali’nin Türkiye’de tanıtılabilmesi ve bunun bilgisini ülkemize yayabilmek için ulusal kanallarda ayrıca tanıtım yapıyoruz. Alanya’mızın tanıtımıyla turizmimizi geliştirebilmek ve herkesin tropikal lezzetleri tatması için tüm halkımızı festivalimize davet ediyorum” dedi.