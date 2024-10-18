Muhtarların, halkın taleplerini yerel yönetimlere ileterek köprü görevi gördüğünü ve vatandaşla bire bir temas içinde olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Muhtarlarımız, mahallelerimizin gözü kulağı, yerel yönetimlerin en önemli çözüm ortaklarıdır. Yerel yönetimlerin gelişiminde ve hizmetlerin mahallelerimize ulaşmasında katkıları her zaman çok kıymetlidir. Hep birlikte daha güzel, kaliteli bir Alanya inşa etmek için Muhtarlarımızla iş birliği halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yereldeki sorunlara çözüm üretme konusunda gösterdikleri gayret ve özveri, bizler için son derece değerlidir. Mahalli hizmetlerin sağlanmasında kritik bir rol oy üstlenen, halkımızla aramızdaki köprü vazifesi gören muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim."

Kaynak: Alanya Belediyesi / Bülten