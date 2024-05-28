Alanya Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcısı Nazmi Zavlak, Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal ve Oda Başkanı Hüseyin Gök katıldı. Başkan Osman Tarık Özçelik ve Hüseyin Gök, pazar yerlerindeki sorun ve talepler hakkında istişare ederek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

ETİKET, KİRA, DEVİR VE DİSİPLİN KONULARI MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, pazarcı esnafının Alanya Belediyesi’nden bir takım isteklerinin yanı sıra, pazar yerlerindeki disiplinin temin edilmesi, vatandaşlar ile esnafların ticari ve kişisel güvenliğinin sağlanması hususunda uygulanması gereken adımlar görüşüldü. Alanya Belediyesi olarak tertip ve düzenin sağlanması noktasında gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade eden Başkan Özçelik, özellikle etiket, kira, devir ve disiplin konularında Zabıta Müdürlüğü’nün koordinesinde tavizsiz çalışacaklarını kaydetti.