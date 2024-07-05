Alanya Belediyesi Haftalık Olağan Encümen Toplantısı, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik Başkanlığında yapıldı. Toplantı sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Özçelik, alınan kararların Alanya için hayırlı olmasını dileyerek, gündeme ilişkin bilgilendirme yaptı.

ALANYA TURİMZİ İÇİN ATIL YERLER CANLANDIRILIYOR

Alanya’nın turizm açısından ileriye gidebilmesi için atıl vaziyette bulunan bölgeleri hareketlendireceklerini belirten Başkan Özçelik, “Kale’deki Bedesten Çarşısı’nda kullanılmayan, atıl vaziyette bir restoran bölümümüz vardı. Arkadaşlarımız herhangi bir masraf etmeden Zaman Tüneli adı altında bir sergi açtılar. Orada ziyaretçilerin izlenmesine açıldı ve bir bölgemizi daha canlandırdık. Ayrıca, Sayın Mustafa Aras döneminde başlanan bir proje olan Sedre Av Köşkü yarım kalmış durumdaydı. Onu da 2 ay içerisinde vatandaşlarımızın ziyaretine açacağız. Yine tersanenin yan tarafında Tophane diye adlandırılan bir yapı var. O yapının tahsisi Alanya Belediyesi’ne geçmiş durumda. Restorasyon çalışmalarının çok büyük bir kısmı yapılmış durumdaydı. Bir kısım daha restorasyon işleri var. Bu işler de Alanya Belediyemiz tarafından devam ettirilmektedir. Bittiğinde Kızılkule, Tersane, Tophane ve arkasından Tophane’nin içerisine girecek yolu da açarak o hattı tamamlamış olacağız. O bölge atıl olmaktan kurtulacak ve daha çok ziyaretçi ağırlaması sağlanacaktır” dedi.

"ALANYA’YA ŞEHİR DİSİPLİNİ GELECEK"

Alanya’daki tüm esnafların ve vatandaşların isteği olan disiplin konusunda çalışmalara başladıklarını söyleyen Başkan Özçelik, “Restoranların, hastanelerin, kafelerin kaldırımlarda kullandıklarını bölgelerin çizimi ve sınırlarının belli olması ile bakkal, market ve esnafların dükkan dışında kullanacakları alanların belli olması için yapılacak çizimlere başladık. Hepimizin isteği olan ve zaman zaman dile getirdiğimiz, ‘kendi kendimizi disiplin edelim’ diye söylediğimiz uygulamaları da başlatmış olduk" diye konuştu.

İŞ YERLERİNE RUHSAT UYARISI

Alanya’daki ruhsatsız işyerleri ile ilgili uyarıda bulunan Başkan Osman Tarık Özçelik, “Alanya’daki ruhsatsız iş yerlerinin tespitini yapmaya başlamıştık ve aşağı yukarı tamamladık. 3 binin üzerindeki işletmenin yüzde 30’u yani 1100 civarında işletmenin ruhsatsız olduğunu belirlemiştik. Denetimlerde şimdi üçüncü tura başladık. Birinci turda ceza demedik tespit yaptık, ikinci turda ceza demedik tespit yaptık ve ciddi sayıda esnafımız sağ olsunlar geldiler ve ruhsatlarını aldılar. Şu an da ruhsat çalışması devam eden esnaflarımız da var. Ancak hiç ruhsat başvurusu yapmayan esnaf sayımız da oldukça yüksek. Önümüzdeki günlerde üçüncü tura çıkıyoruz. Biz atasözlerini dinleyerek devam ediyoruz. Üçüncü turdan itibaren artık tutanak tutarak cezai işlemlere başlamak zorundayız. Bir defa söyledik rica ettik, iki defa söyledik rica ettik artık üçüncü de yapmalarını istiyoruz, yapmazlarsa maalesef yaptırımlara maruz kalacaklardır. Bizim amacımız esnaflara ceza yazmak değil her şeyi kayıt altına alarak resmi olmasını sağlamak” şeklinde konuştu.

"HER İŞLETME AYDA EN AZ BİR KEZ HİJYEN KONUSUNDA DENETLENECEK"

En çok hassas olduğu konuların başında hijyen ve temizlik geldiğini belirten Başkan Özçelik şöyle konuştu, “Zabıta ekiplerimiz Alanya’daki bütün pastane, fırın, restoran, bar, otel gibi işletmelerin tamamını listelemek için çalışıyorlar ve bitirmek üzereler. Biz, iki üç tane ekip kuracağız. Bu ekiplere bir rota oluşturacağız. Alanya’daki hijyen açısından denetlenmesi gereken her işletme ayda en az bir defa ziyaret edilecek ve kendi durumlarını kendilerine söyleyeceğiz, hijyen kurallarına uymasını talep edeceğiz. Bu kadar ricalarımıza rağmen bugün de önümüze hijyenle ilgili hiç hoşumuza gitmeyen görüntü ve tespitler geldi. İnanın ki hep beraber yılbaşına kadar bitirip, hepimizin yediğimiz içtiğimiz malzemenin temiz yerlerde yapıldığını ve hazırlandığını göreceksiniz. Bu konuda kesin kararlı ve inançlıyız.”

DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Alanya’ya doğal gaz müjdesi veren Başkan Özçelik, “Alanya daha önceki yıllarda doğal gaz lisans sistemine dahil edilmişti ve Çıplaklı bölgesinde sıvı gaz istasyonu tesisi yapılmıştı. BOTAŞ’ın ana hat imalatı Antalya’dan Gazipaşa’ya kadar adım adım yapılmaktadır. Bizim şehir içi imalatlarının biteceği zamana kadar ana hattın geleceğini düşünüyoruz. Çalışmalar Çıplaklı Mahallesi’nden başlayacak, Oba Mahallesi’yle devam edecek. Yaklaşık 2024 yılı için 23 bin metre dağıtım hattı oluşacak, 5 bin 500 metre de binalara hat birleşimi yapılacaktır. İlk başlangıçta 372 adet binaya ulaşılması ve 3 bin 300’ün üzerinde konut ve iş yerine doğal gaz verilmesi planlanmaktadır. Bu çalışmalar daha önceki dönemlerde yol daraltma şeklinde olmaktayken bazı dar sokaklarda maalesef kısa bir süre için sokak kapatmak zorunda kalacağız ama bu süre oldukça kısa kalacak. Kazılan yere aynı gün içerisinde hat döşenecek test çalışmaları yapılıncaya kadar iki üç gün üstü kapatılmayacak ve eğer testte bir sızıntı olmazsa üçüncü dördüncü günü üstüne sathi kaplama yapılacak. Yani test için bekleme durumu var bunu da teknik olarak söylemek istiyorum. 2022 yılında Antalya ilinin ve tüm bölgenin dağıtım lisansını alan firma olan ENERYA Gaz Dağıtım Şirketi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her şey normal giderse 2029-2030 döneminde Alanya’nın yüzde 80’inden fazlasına doğal gaz ulaştırılmış olacak" dedi.

"KURUMLARLA ORTAK HAREKET EDİLECEK"

Doğal gaz için bütün şehrin kazılmayacağını ve kazılan yerlerde diğer hatlar için de bir planlama yapılacağını belirten Başkan Özçelik, “Üç saatten fazla bir toplantı yaptık. Ayrıca Telekom ve CK Elektrik ile toplantılar yaptık. Yatırım dönemlerimizi birleştirmeye uğraşıyoruz. Eğer o birleşmeyi yapabilirsek aynı hattan Telekom geçecek, doğal gaz geçecek ve varsa CK’nın yatırımı yapılacak. Bizim sathi kaplama veya sıcak asfalt çalışmamız bundan sonra yapılacak. Bunun gayreti içerisindeyiz. Kamu kurumlarında her şey yazıyla çiziyle yapılıyor ve karşıdan birisi görüyor, görmüyor süreç uzuyor. Biz karşılıklı olarak telefonla arayacağız ‘biz bu bölgede asfalt yapacağız bir yatırımınız var mı’ diyeceğiz. Böyle ortak bir akıl çerçevesinde gitmek üzere görüşmelerimizi gerçekleştirdik" dedi.

"TEMİZLİK KONUSUNDA HEPİMİZ BİRBİRİMİZE DESTEK OLMALIYIZ"

Bir gazetecinin temizlik konusundaki sorusuna yanıt veren Başkan Özçelik, “Seçim döneminde yapacağım ve yapamayacağım her şeyi söyleyeceğim demiştim. Bir şeyi unutmuşum. İnsanlarımızın, esnaflarımızın Alanya’ya değer vermeleri gerektiğini ve hepimizin bu konuda eğitilmemiz gerektiğini unutmuşum. Temizlikte problem şudur. Bir evin önünde çöp konteynırı var eğer dört gün biz bunu almazsak bu bir problemdir. Ama biz bu çöpü bugün almışız iki saat sonra birisi gelmiş içine atacağına dışına atmış. Ertesi güne kadar ya da güzergahı neyse 6-7 saat sonraya kadar oraya ekipler çöp almaya gelmeyecek. O saate kadar giden herhangi birimiz onu çekip ‘bu Alanya’ya yakışıyor mu?’ diyor. Doğru, bu Alanya’ya yakışmıyor ama insanımızın da kendisini ben de dahil olmak üzere çöpü çöp kutusuna atmak konusunda uyarmalıyız. Hepimiz birbirimize destek olmalıyız. Encümen'de karar alırken arkadaşlarımın oy birliğine çok dikkat ediyorum. Ben Belediye Başkanıyım, benim dediğim olacak demiyorum. En başta ben yaptım oldu demeyeceğim diye söz vermiştim ve bu dediğimi uyguluyorum" ifadelerini kullandı.

"İKİ TEKNE İLE İKİ ÇALIŞAN TİCARETTEN MEN EDİLDİ"

Tur teknelerinin denize döktükleri atıklarla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Özçelik, “Hem iki tekne çalışanı hem de iki tekneyi şehrimizde tekneyle ticaret yapmaktan men ettik. Bu ciddi bir cezadır. Takdir ederesiniz ki, denizde yakalamak zor oluyor ama yakaladığımız zaman inanın az buçuk beni hijyen temizlik konusunda tanımışsınız asla taviz vermiyoruz. İki tekne şu an Alanya Limanı'nından uzaklaştırıldı. Ama biliyorsunuz onlarca tekne var. Hep beraber eğitileceğiz dediğimizde bu arkadaşlarımız da dahil. Onlar da bu konuda bize sıcak yaklaşıyorlar. Bize gayret ederek geliyorlar. Sayıyla tespit etmedim ama eskiden 10 birim tekne çöpünü öğütüp atıyorsa şimdi bu inanın 8’e düşmüştür" dedi.