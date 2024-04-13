Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Encümen ve Komisyon üyelerinin seçimleri yapıldı. Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri de çeşitli Komisyonlara seçilerek görev aldılar. Buna göre, Alanya Belediyesi Meclisi’nin CHP’li Üyesi ve Encümen Üyesi Sadık Dizdaroğlu ABB Meclisi Tarihi Kentler Birliği Komisyonu ile Akdeniz Belediyeler Birliği'ne, Alanya Belediyesi Meclisi’nin CHP’li Üyesi Hasan Can Kamburoğlu ABB Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği'ne (ANTAB) ve yine Alanya Belediyesi Meclisi’nin CHP’li Üyesi Mahmut Köse ABB Meclisi Akdeniz Belediyeler Birliği üyeliğine seçildi. Alanya Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Hasan Utkan Eminoğlu da Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi 2'inci Başkan Vekili olarak seçildi. Yeni dönemin ilk toplantısına katılan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Komisyonlara seçilen çalışma arkadaşlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Editör: Can KISA