Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Alanya’nın batı Mahallerinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar, Belediye Meclis Üyeleri, Payallar Mahalle Muhtarı Ahmet Kaya ve Türkler Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin eşlik etti.

PAYALLAR VE TÜRKLER’İN EN ÖNEMLİ CADDESİ BAŞTAN YAPILIYOR

Çalışmalar kapsamında Payallar ve Türkler mahallelerini birbirine bağlayan bölgenin en önemli caddelerinden olan Atatürk Caddesi baştan yapılıyor. İş makineleriyle yolu genişleten ekipler, parke kaldırımları tamamen yenilediler. Kavşaklarda yapılan genişletme çalışmaları ile trafik akışı rahatlatılırken, yolun alt yapısı da yenilendi. Ayrıca asfalt çalışmasıyla vatandaşlar, rahat ve konforlu ulaşıma kavuşturuluyor.

AVSALLAR’DA VATANDAŞLARIN İSTEĞİNE ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

Payallar’daki çalışmaların yanı sıra Avsallar Mahallesi’nde vatandaşların isteği üzerine Bekirler Sokakta sathi asfalt kaplama çalışması yürütülüyor. Ekiplere kolaylık dileyen Başkan Özçelik, “Payallar, Türkler ve ardından Avsallar'da devam eden çalışmaları inceleyerek güne başladık. Payallar Mahallemizdeki Atatürk Caddesi’nde yol genişletme, altyapı, sıcak asfalt ve kaldırım çalışmamız tamamlanmak üzere. Avsallar Mahallemizde de 7 kilometre uzunluğunda sathi asfalt kaplama yapıyoruz. Çalışmalarımızı tamamlayıp, vatandaşlarımızı rahat ve konforlu ulaşıma kavuşturacağız” dedi.