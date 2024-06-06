Avrupa’nın en büyük üç büyük tur operatöründen biri olan Almanya merkezli FTI, uyguladığı ucuz fiyat politikası ve yanlış pazar stratejisi nedeniyle iflas etti.

Hürriyet’ten Salim Uzun’un haberine göre, iflasın hemen ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinesinde kriz masası oluşturulurken, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, FTI ile Türkiye’ye gelen turistlerin mağduriyet yaşamaması adına özel bir operasyon başlattı.

FTI’ın iflas kararının kısa ve uzun vadedeki etkilerini değerlendiren Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, “Öncelikli hedefimiz FTI ile Türkiye’ye gelen misafirlerimizin mağdur olmadan tatillerini yapması ve ülkelerine dönmesi. FTI elbette öncelikli olarak Alman turistleri ülkemize getiriyor. Ancak Türkiye’deki yerel şirketi vasıtasıyla İngiliz, Hollandalı ve Fransız misafirleri de ülkemiz de ağırlıyorduk. Sigorta sürecinin neleri kapsayıp neleri kapsamayacağı henüz netleşmiş değil. Ortada bir toz bulutu var” diye konuştu.

FTI aracılığı ile yoğun sezon için yaklaşık 400 bin satışın yapıldığını kaydeden Kavaloğlu, şöyle devam etti: “Şu da bir gerçek; FTI kış sezonu için de satış yapan bir şirketti. Belki bu konuda da sıkıntılar yaşanabilir. Öncelikli amaçlarımızdan biri de FTI ile Türkiye rezervasyonu yaptırıp iflasla birlikte açıkta kalan turistlerin tekrar ülkemizi tercih etmesini sağlamak. Bu konuyla ilgili hemen birçok tur operatörü ile üst düzey görüşmeler başlattık. Sigorta konusu da elbette önemli. Alman hükümeti bu konuda hassas davranmalı. Konu Thomas Cook kadar vahim değil ama yine de can sıkıyor. Şirketin, Türkiye pazarında yaklaşık 25-30 milyon euro borcu var.”