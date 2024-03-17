ITB Berlin sonrası Almanya turizm pazarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu Avrupalı turistlerin Türkiye’ye dönük ilgisinin arttığını kaydetti. Erken rezervasyon satışlarında Türkiye’nin ilk defa İspanya’yı geçerek ilk sıraya yerleştiğini ifade eden AKTOB Başkanı, şu ana kadar 1,5 milyona Almanın Antalya tatili için erken rezervasyon yaptırdığını açıkladı.

Erken rezervasyon satışlarında Almanya ve İngiltere’nin hızlı gittiğine dikkat çeken Kavaloğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’da rezervasyonların yavaş seyrettiğini ve bunun da Türkiye destinasyonunda Avrupa’yı öne çıkardığını bildirdi.

Bu yıl Antalya için ziyaretçi hedefinin 17 milyonu geçmek olduğunu söyleyen Kaan Kavaloğlu, Almanya’dan gelen Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısının ise 4 milyona ulaşmasını beklediklerini anlattı. Kavaloğlu ayrıca, bu yıl Antalya’da Alman turist sayısının Rusları geçmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.