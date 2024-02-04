Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu (ULÇEF) Yönetim Kurulu Başkanı olarak meslektaşlarına hitap etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Gürkan Gülpınar, şunları söyledi;



‘’Deneyimli ve yetenekli bütün çevirmenleri aynı çatı altında bulunmaya davet etmek istiyoruz. ULÇEF, sadece bir federasyon değil, aynı zamanda çevirmenler arasında bir ağ oluşturarak profesyonel gelişiminize katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Federasyonumuza katılarak, çeşitli etkinlikler, seminerler ve eğitim programları ile sektördeki yenilikleri takip etme fırsatını elde edecek, uluslararası düzeyde tanınırlık kazanacak ve işbirliği imkanlarını artıracaksınız. ULÇEF, çeşitli dil uzmanlarını bir araya getiren bir platform olmanın yanı sıra, sektördeki gelişmeleri yakından takip eden bir liderlik rolünü üstlenmektedir. Sizleri, bu heyecan verici yolculuğa katılmaya ve ULÇEF ailesine katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Detaylı bilgi için [email protected] mail adresi üzerinden bize ulaşabilirsiniz’’