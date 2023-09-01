Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Avni Erdoğan, sektördeki iş insanlari ile Oba Keyfi Bahçemde bir araya geldi. Sektördeki sıkıntılar göz önünde bulundurularak Alanya ticareti ve yapılması gereken öncelikli eylemler hakkında görüşler sunuldu.

Alanya'da faaliyet gösteren her türlü iş insanın olduğu bu toplantında önemli konulara değinildi. Erdoğan, yeni kurulan ALYİD derneğinin faaliyetleri ve uygulanacak yol haritasını nasıl çizdikleri belirtti. Hep birlikte taşın altına ellerini koymaya hazır olduklarını belirten Erdoğan, toplantıya katılan iş insanlarına ayrı ayrı teşekkür ederek iyi dileklerini belirtti.