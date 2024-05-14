Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir esnafı yakından ilgilendiren bir paylaşımda bulundu.

Demir yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

''İşletme sahiplerinin banka hesaplarının vergi memurları tarafından denetleneceği uyarısı gelmiştir. İBAN’a para geldiğinde yazar kasadan fiş ya da Perakende Satış Fişi olarak hesaba gelen tutar kadar fiş yazılması gerekiyor. Basit usul vergiye tabi olan üyelerimiz faturalarda İBAN’a gelen rakamı yazmak zorundadır. Mağdur olmamanız adına lütfen bu hususa dikkat etmeniz önemle duyurulur.’'