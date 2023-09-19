Geçtiğimiz hafta sonu Dim Vadisi Ak Köprü Mevkiisinde çıkan yangında 190 Hektarlık arazi zarar görmüştü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yangın bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Alanya'ya geliyor. Böcek, saat 13.00'te yangında evi hasar gören Fatih Akın ve mahalle sakinlerini ziyaret edecek.
Başkan Böcek’ten Alanya Çıkarması! Yangın Bölgesine Geliyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yarın Alanya'ya gelerek Dim Vadisi'ndeki yangında zarar gören alanlarda incelemelerde bulunacak.
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