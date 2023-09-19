Alanya’nın Dim Barajı yakınında çıkan orman yangını dün kontrol altına alınarak, söndürüldü. Alanya’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, orman yangını alanında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa ve itfaiye erleriyle bir araya gelen Başkan Böcek, Orman Genel Müdürlüğü’nün yangın kontrol merkezine geçerek, son durumla ilgili bilgi aldı.



EVİ YANAN VATANDAŞA ZİYARET

Başkan Muhittin Böcek, Üzümlü Mahallesi Akköprü mevkiinde orman yangınında evi Fatih Akın adlı vatandaşı da ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Böcek, olayla ilgili bilgi alarak yanan evde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet ve tarımsal hizmetler ekiplerinin yanan evde ve arazide gerekli incelemeleri yaptığını belirten Başkan Muhittin Böcek, iki çocuk sahibi Fatih Akın’ın yaralarını sarmak için gereken ne varsa yapacaklarını söyledi.



35 ARAÇ VE 93 PERSONELLE DESTEK

Alanyalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Muhittin Böcek, “17 Eylül saat 11.58’de Dim bölgesinde meydana gelen Üzümlü ve Gümüşkavak mahallelerimizi etkileyen yangın 22 saat sonra kontrol altına alınabildi. Alanyalı hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz. Bir evimiz yandı. Yangın ihbarını aldığımız an itibariyle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak itfaiye araçlarımız ile birlikte 35 itfaiye aracı, arozöz, iş makinesi ve 93 personelle yangına müdahale ettik. Yangına müdahale eden Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurum, kuruluşlarımıza ve kendi çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yangında zarar gören vatandaşlara ellerinden geldiğince yardımcı olacaklarını kaydeden Başkan Muhittin Böcek, “190 hektar alanımızın yanmış olmasına çok üzüldük. Yine ciğerlerimiz yandı. Antalya Türkiye’nin en özel ve güzel ili. Antalyamızın yüzde 56’sı orman. Allah bir daha yaşatmasın” ifadelerini kullandı.