Böcek, saat 11.00’da Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’ndeki Bedriye Bileydi İlkokulu’na oyunu kullanmak için geldi. Böcek’e okul bahçesinde vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 3. kattaki bin 184 nolu sandığın bulunduğu sınıfa gelen Böcek, görevlilerinin elini sıktı, kolaylıklar diledi. Bir süre sırada bekleyen Böcek, daha sonra pusula, zarf ve mührü aldıktan sonra kabine geçti. Sandığa giderken, “Nereye vereceğimiz belli diyen’ Böcek, uzun süre kabinden çıkmayınca bir gazetecinin ‘Başkanım uzun süre beklediniz’ sözleri üzerine gülerek ‘Düşünüyorum’ cevabını verdi. Zarfını sandığa, ‘hayırlı olsun’ diyerek bırakan Böcek, kimliğini alıp imza attı ve görevlilere kolaylıklar dileyim sınıftan ayrıldı. Başkan Böcek’e oğlu Gökhan Böcek de eşlik etti.



"Hayırlı olsun"

Böcek, okul bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün ülkemiz ve Antalya'mız için son derece önemli bir mahalli idareler seçimlerimiz var. Öncelikle ülkemizde 61 milyonun üzerinde seçmenimiz var. Antalya'mızda 6 bin 66 sandığımız var, 1 milyon 925 bin 935 seçmenimiz var. 913 mahallemizde, 19 ilçemizde ve büyükşehirimizde bütün vatandaşlarımız özgürce demokrasi inancıyla oylarını kullanacaklar. Öncelikle kıymetli hemşerilerimden vatandaşlarımdan bu seçim sürecinde gece günüz demeden koşan, aynı zamanda vatandaşlarımızı araçlardan müzik sesiyle de onları rahatsız etmiş olabiliriz. Onlardan özür diliyoruz. Ama bu yerel seçimde elimizden geldiğince, kırmadan dökmeden ülkemiz için, Antalya'mız için her yerde çalıştık, emeği geçen yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm ülkemize ve Antalya'mıza seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın kendilerini yönetmek isteyen kişileri seçecektir. İnşallah hayırlı olur” dedi. - İHA

Editör: Can KISA