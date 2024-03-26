CHP İstanbul İl Başkanlığında çekilen para sayma görüntüleri gündemdeyken Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel’i zan altında bırakmak isteyen çevreler devreye girdi. Dört yıl önce bir personelin hırsızlık yaptığını tespit etmek için gizli kamera ile çekilen ve mahkemeye delil olarak sunulan para sayma görüntüleri, aylardır sosyal medyada paylaşılıyordu. Yerel seçimlere sayılı günler kala algı oluşturup karalama yapmak isteyen siyasi rakipler, görüntüleri çarpıtarak Sözcü TV’ye servis etti.

Kısa sürede yayılan görüntüler, var gücüyle Yücel’i itibarsızlaştırmaya çalışan siyasi adayın ekibi tarafından da paylaşıldı. Yücel’in aleyhinde olduğunu düşündükleri her konuya mal bulmuş mağribi gibi hücum eden ancak her seferinde baltayı taşa vuran ekip yine çuvalladı.

Dim TV’de katıldığı programda konu hakkındaki soruyu cevaplayan Yücel, olayın gerçek yüzünü tüm detayları ile anlattı. Başkan Yücel, şunları söyledi: “Son bir aydır ülkenin gündemi para sayma olunca bir yerden bir şeyler bulmaları lazım tabi. Dört sene önce el uzunluğundan dolayı işten attığımız bir personeli tespit etmek için konulan bir kameranın görüntüleri. Benim maaşımı sekreterya alıp odaya koyar, ihtiyaç sahiplerine, öğrencelere dağıtır. Makbuzları da mevcut. Bu dört senelik bir olay. Arkadaşlar paranın eksildiğini anlayınca bana sordu, almadığımı söyledim. Bu durum bir sene kadar sürdü. İnsan tabi ki yanındaki personeline yakıştıramıyor. En sonunda dozunu aşan bir limit kaybolunca kameranın yönünü çevirip bakılmasına karar verildi. Seri numarası alınmış paraları koydular. Üç gün sonra arkadaşlarımız ‘Bulundu bizim fare’ dediler. Belediyenin içinde 250’ye yakın kişi bu olayı bilir. Suç duyurusu olarak bu görüntüleri verdik. Bu CD ortada yoktu, gündem değişince Alanya’da bir yerden bir şey tutturmak isteyenler gündeme getirmeye başladı. Bunun haricinde farklı bir şey varsa gelsinler ispatlasınlar. Hatta 4 sene önce bu konuyu sizinle de paylaşmıştık. Topu topu 10 bin lira paranın oraya konulması. Konu nereden nereye geldi. Biz bunlara alışkınız, hiçbir sıkıntı yok. Ama kırmadığınız bir bardağın hesabını vermek kadar zor bir şey yok.”