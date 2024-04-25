Olay, 13 Nisan 2024 günü saat 20.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonuna çıkan lise öğrencisi Yağmur G., henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü. Metrelerce yükseklikten sert zemine çakılan talihsiz çocuk ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kontrolden geçirilen 14 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur G., ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edilen ve 12 gündür burada tedavisi devam eden 14 yaşındaki lise öğrencisi bugün hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)