Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NTV'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Gabar keşfinden doğalgaz ve elektrik fiyatlarına kadar birçok konuda konuşan Bayraktar, müjdeyi de verdi. Bakan Bayraktar, mayıs ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını söyledi.

Bölgesel ve küresel riskler nedeniyle petrol ve elektrik fiyatlarının yükseldiğine işaret eden Bakan Bayraktar, “Bunları en uygun şekilde vatandaşlarımıza nasıl sunabiliriz çabası içindeyiz.” dedi.

Bakan Bayraktar'ın açıklamasının devamı ise şu şekilde;

Doğalgaz desteğine ilişkin

Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz. Belki bütün kesimlerin desteklenmesi gibi bir süreç doğru olmayabilir. Maliyetleri belli ölçüde de karşılamamız gerekecek. Burada imkanlarımız dahilinde yapılabilecek ne varsa onları yapmaya devam edeceğiz.

"Mayıs ayında zam yok"

87-88 dolara gelen bir petrol fiyatı var. Doğalgazda yukarı yönlü bir hareket görmeye başladık. Bunlardan bağımsız olmamız söz konusu değil. En uygun şekilde vatandaşlarımıza nasıl sunabiliriz çabası içindeyiz. Biz yaşanan seçim süreçlerini geçirdik buna rağmen nisanda zam yapılmadı. Mayıs ayında da zam beklentisi gözükmüyor. Ama gelişmelere göre, piyasadaki durumlara göre bunları değerlendireceğiz.