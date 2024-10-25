2019-2024 dönemi Alanya Belediye Meclis üyeliği de yapan İnşaat Mühendisi Yılmaz Bağışlar, “Mahmutlar Mahallesi 2014 yılında yürürlüğe giren ve kamuoyu tarafından Büyükşehir Yasası olarak bilinen 6360 sayılı yasa ile belediye tüzel kişiliği alınarak 80 bini aşan nüfusu ve 10 binden fazla yerleşik yabancı misafirlerin yaşadığı bir mahalle olmuştur. Türkiye’de bu nüfusa sahip 10 mahalleden birisidir ve Antalya’da türünün tek örneğidir. Mahmutlar’ın bir süre sonra ilçe yapılması kaçınılmaz bir rasyonel gerçek olarak ortada duruyorken, Mahmutlar’da gençlerin ve hemşehrilerimizin ilerleyen dönemlerde bu kamu arazilerine ihtiyacı olacakken, yapılan satış ve devirlerin kamu yararı ve imar planlamalarına teknik olarak aykırıdır” dedi.

Bağışlar, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl yaklaşık 110 dönümlük imar planında sağlık tesis alanı olarak işaretlenmiş, Hazine’ye ve mal müdürlüğüne tapulu olan arazi TOKİ iştiraki ile Emlak Konut’a devredildi ve bu arazi Mahmutlar’da planlamanın geleceği sir. Yine, TOKİ konutları için de yaklaşık 28 dönüm hazine arazisi TOKİ tarafından konut amaçlı kullanılmaktadır ancak bu bölgede altyapı ve planlama yoktur. Bütün bunlar yapılırken, önümüzdeki günlerde TOKİ tarafından ihaleye çıkartılan Mahmutlar 1204 ada 1 parsel yaklaşık 37 dönüm arazinin satışı ilana çıkmıştır.



Ayrıca Alanya Belediyesi tarafından da Mahmutlar 2707 parsel şehrin göbeğinde yaklaşık 3,5 dönüm alanın da satış ihalesine çıkıldığını görüyoruz.

Bu araziler önümüzdeki yıllarda, hastane, okul, çocuk parkı, sosyal alanlar için ihtiyaç durumundadır ve satışı imar tekniği açısından usule uygun değildir. Mahalle muhtarı ile meclis üyeleri görevlerini yapmalıdır.”

Bağışlar, “2019-2024 meclis üyesi görev süremizde Hazine arazisine spor merkezi, Belediye arazisine kültür merkezi projesini yaparak Mahmutlar‘daki kamu arazilerini amacına uygun kullandık ve 1 m2 kamu arazisi sattırmadık. Tüm Mahmutlar halkı ve siyasi kamuoyu, STK’lar bu gidişata dur demelidir. Mahmutlar’ın kamu kurumlarının gelir kaynağı anlayışından kurtulup, gerçek anlamda sosyal projelere, hastaneye, eğitim alanı okula ihtiyacı vardır.

Toplamda 180 dönüm, neredeyse 30 futbol sahası büyüklüğündeki arazilerin güncel değeri yaklaşık 5 milyar TL olarak tahmin edilmektedir. Aynı cömertliği Mahmutlar’a yapılacak proje ve yatırımlarda da bekliyoruz“ diye konuştu.