Alanya'da yaz aylarının sona ermesiyle birlikte Alanya Toptancı Hali'nin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Alanya Hal Derneği tarafından yapılan açıklamada, 28 Ekim 2024 tarihinden itibaren Alanya Hali'nin sabah saat 05.00'te ticarete açılacağı belirtildi.

Dernekten yapılan açıklamada, "Üyelerimizin isteği ve talebi üzerine almış olduğumuz karar doğrultusunda halimiz 28 Ekim 2024 tarihinden itibaren sabahları saat 05.00’da ticarete açılacaktır." ifadesine yer verildi. Yeni saat uygulamasının, ticaretin daha verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla alındığı ifade edildi.