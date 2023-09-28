Türk dünyasının ve Alanya'nın sevilen ismi Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti. Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva ölüm haberi Alanya'da sevenlerini yasa boğdu. 'Türk Milleti'nin güçlü sesi' olarak bilinen Paşayeva’nın acı haberi ülkesinde, Türkiye'de ve Alanya'da üzüntüyle karşılandı. Paşayeva’nın ölümün ardından taziye mesajları yağmur oldu yağdı.

Kimler ne söyledi?

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Kadim Türk Coğrafyasının her köşesinde sevilen, kardeş ülke Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Antalya Milletvekili ve Önceki Dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kendisini Karabağ Davası ve Türk Dünyasına adayan koca yürek Ganire Paşayeva hakk’ın rahmetine kavuştu. Mekanın cennet olsun kardeşim"

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, "Can Azerbaycan’ın yiğit Milletvekili, Türk dünyasının sesi Ganire Paşayeva’nın tedavi gördüğü hastanede vefatı nedeni ile Kendisine Allah’tan rahmet, Azerbaycan Meclisine, çok sevdiği halkına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Şefik Bahçe, "Can Azerbaycan’ımızın saygıdeğer milletvekili Ganire Paşayeva’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim, Türk dünyası için verdiği mücadeleyi asla unutmayacağız, Tüm Can Azerbaycanlı kardeşlerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun"