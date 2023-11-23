Azerbaycan Turizm Ofisi (ATB), İstanbul’da Azerbaycan Destinasyon Tanıtım Semineri düzenledi. Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenen seminerde 45’ten fazla turizm sektörü profesyoneli ağırlandı.

Azerbaycan ve Türk turizm paydaşları arasında daha derin bir anlayış ve ortaklığı teşvik etmeyi, turizm sektöründe daha fazla işbirliğinin ve karşılıklı büyümenin önünü açmayı amaçlayan seminerin açılış konuşmasını Azerbaycan Turizm Ofisi CEO Vekili Rashad Aliyev yaptı. Azerbaycan Turizm Ofisi EMEA Bölge Başkanı Khadija Nasirova ise destinasyon sunumu gerçekleştirdi.

Azerbaycan'a gelen Türk turist sayısındaki artışa dikkat çekildi. Azerbaycan, Ocak-Ekim 2022 döneminde 256 bin Türk turisti ağırlarken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 23 artışla 308 bin Türk ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Seminer ziyaretçilerine, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Bakü Eski Şehri, Gobustan Kaya Sanatı Kültürel Peyzajı ve ayrıca Kafkas Dağları'nın muhteşem manzarasına sahip modern Dağ Kayak Merkezleri dahil olmak üzere Azerbaycan'ın turistik mekanları tanıtıldı.

Başkent Bakü, müzelerden galerilere, geleneksel ve uluslararası mutfaklardan lezzetler sunan çeşitli restoranlara ve MICE aktivitelerine kadar şehir deneyimlerini yansıtan dokularla zenginleşiyor. Azerbaycan, iyi donanımlı kaynakları ve dünya standartlarındaki altyapısıyla her ölçekteki etkinliğe ev sahipliği yapabilecek kapasitededir. Skytrax tarafından derecelendirilen 5 yıldızlı Bakü Uluslararası Havaalanı’nın yanı sıra çok sayıda zincir otel, Alev Kuleleri gibi çok yönlü mekanlar ve müzeler, sergi kompleksleri ve uluslararası etkinlikler için konferans salonları içeren Bakü Kongre Merkezi ve Haydar Aliyev Merkezi gibi tesisler bulunmaktadır.

Seminer, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki turizm ilişkisinin güçlendirilmesinde önemli bir adımı temsil ediyor ve Azerbaycan'ın sürdürülebilir, çevre dostu turizme olan bağlılığını ve Doğu ve Batı etkilerinin eşsiz karışımını sergiliyor.

Azerbaycan'ın turizm çeşitliliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.azerbaijan.travel adresini ziyaret ediniz.

KAYNAK: Turizm Güncel